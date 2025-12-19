Falta de infraestructura es un obstáculo para la vivienda en muchas comunidades tribales

En la reserva de la tribu paiute del río Walker, los funcionarios tribales y los miembros de la comunidad clavan sus palas para iniciar las obras del tan esperado sistema de circuito cerrado de agua. Un proyecto que permitirá a la tribu construir más viviendas y añadir más desarrollo económico a la reserva de 32.000 acres.

El proyecto hidráulico llevó una década de preparación y tenía una gran demanda, ya que los miembros de la tribu deseaban vivir en las reservas. Sin viviendas disponibles, no pueden hacerlo.

Genia Williams regresó a la reserva hace diez años para convertirse en directora de vivienda de la tribu Paiute de Walker River con la intención de impulsar el desarrollo; en cambio, se encontró con problemas de infraestructura imposibles de sortear.

“Las repercusiones de no poder construir viviendas, cuando piensas que vas a volver como director de vivienda, piensas ‘vale, puedes construir viviendas y hacer cosas’ y descubres que eso no iba a suceder, que tenía que haber una moratoria”, dijo.

Obtener fondos para infraestructura en una reserva no es sencillo.

No fue hasta 2024 cuando el Gobierno federal aprobó una subvención de $20 millones para la tribu Paiute del Río Walker con el fin de financiar el sistema de recirculación de agua, un edificio comunitario, puestos de trabajo y abastecer su despensa de alimentos. Desde entonces, la administración Trump retiró esos fondos y, como resultado, el proyecto de vivienda estuvo a punto de cancelarse.

La reserva está en un sitio remoto. Las municipalidades más cercanas están a más de 34 millas en ambas direcciones, lo que limita las oportunidades económicas. La tribu genera la mayor parte de sus ingresos mediante arrendamientos de tierras, una gasolinera y un dispensario de cannabis.

La presidenta tribal, Melanie McFalls, sabía que, aunque la tribu está tratando de ahorrar fondos, asegurar el financiamiento del sistema de recirculación de agua valdría la inversión para las generaciones futuras.

“Ya sabes, fue bastante difícil renunciar a tres millones así como así, pero tuvimos que hacerlo o habríamos perdido todo el proyecto”, dijo McFalls.

Al finalizar, la tribu añadirá 35 viviendas más a la reserva y nuevas oportunidades económicas.

A 40 millas al norte está Fallon, ciudad que también alberga a la tribu Shoshone-Paiute de Fallon, una comunidad con 8.200 acres dentro de los límites urbanos.

En Fallon, más del 60% de los hogares gana $50.000 al año o menos, según la Extensión de la UNR. Incluso con un ingreso de $75.000, los compradores solo tienen un poder adquisitivo de unos $220.000.

Actualmente, solo un tercio de las viviendas en Fallon están valoradas en torno a $200.000. A finales de septiembre, apenas había tres casas en venta en ese rango de precios en Redfin.

La falta de vivienda afecta no solo al estado, sino también a las reservas. Russell Dyer-Redner, gerente de desarrollo del programa de vivienda de la tribu Fallon Shoshone-Paiute, ha visto de primera mano lo difícil que es acceder a una casa.

“Por experiencia propia, no tenías oportunidad de tener vivienda”, dijo Dyer-Redner. “Era eso o presentar una solicitud y terminar básicamente en una lista de espera, y pareciera que estás esperando que alguien muera para siquiera tener una oportunidad”.

Cuando quiso regresar a vivir a la reserva, le dijeron lo mismo que a muchos otros: no hay viviendas disponibles. La otra opción es comprar una casa, algo que muchos miembros tribales no pueden costear debido a sus ingresos.

“Hemos hecho un muy buen trabajo creando empleos, siempre tenemos puestos vacantes”, dijo Williams. “Sería maravilloso que la gente pudiera venir y ocupar esas oportunidades”.

Para enfrentar la falta de vivienda, la tribu está construyendo un proyecto de 22 unidades. Los trabajadores ya están en el sitio de la primera construcción en 20 años. Parte del financiamiento proviene del crédito fiscal para vivienda de bajos ingresos.

Las tribus Paiute de Pyramid Lake y Washoe de Nevada y California también planean proyectos similares.

La escasez de vivienda incluso ha afectado la contratación, según Williams.

Estos proyectos están aumentando la oferta de viviendas en la reserva, pero en pequeñas cantidades, con la ayuda de fondos federales. Sin embargo, hay miles de miembros esperando su turno en la lista de espera para obtener una vivienda.

Estos fondos federales provienen de un mismo fondo al que aplican las 574 tribus reconocidas federalmente. Y cada año ese fondo se reduce.

Las asignaciones federales, como el Indian Housing Block Grant, han disminuido durante décadas porque no han seguido el ritmo de la inflación ni del crecimiento poblacional, según un estudio del Center on Budget and Policy Priorities divulgado este año.

“Siempre habrá escasez, pero si podemos cubrir la mayoría de nuestras necesidades, entonces cumpliremos con nuestra responsabilidad, y ojalá la gente pueda regresar”, dijo Williams.

Y eso es lo que quieren los líderes tribales de todo el estado: que sus miembros puedan volver a casa.

This story was originally published by Nevada Public Radio and produced by

Jimmy Romo-Buenrostro.