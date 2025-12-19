Generación Z no puede darse el lujo de mudarse

Stevens trabaja actualmente a tiempo parcial como repartidor de comida. Hace solo unos meses, era estudiante de bioquímica en la Universidad de Nevada, Reno. Hacia el final de su segundo año, decidió tomarse un año sabático tras sentirse abrumado por las responsabilidades económicas.

“Mentalmente, el año pasado fueron muchas cosas. Me siento un poco derrotado, sin querer ser dramático, por tener que volver a depender de mis padres cuando ya soy un adulto hecho y derecho, cuando no quería ser una carga”, dijo Stevens.

A sus 20 años vivía en un apartamento de cuatro habitaciones y dos baños en The Highlands. Dijo que, incluso eligiendo la opción más barata, la renta seguía siendo de $700 al mes.

A eso se sumaban el seguro del auto, la gasolina, la comida y la matrícula. Tenía préstamos y algunas becas para cubrir parte de sus estudios. A pesar de ganar unos miles de dólares al mes, Stevens seguía teniendo dificultades.

“El tema de la comida era complicado y era muy cara. Recuerdo que a veces pasaba hambre”, dijo.

Muchos miembros de la Generación Z, como Stevens, han vuelto a vivir con sus padres o nunca se han mudado debido al alto costo de vida, especialmente el alquiler.

La doctora Jodi Dworkin, profesora en la Universidad de Minnesota, explicó que muchos empleos hoy no pagan lo suficiente para que la gente viva por su cuenta. Al compartir vivienda, los jóvenes también pueden ayudar a cubrir los gastos del hogar.

“No estamos pagando lo que deberíamos y los precios de la vivienda se han disparado de una forma que simplemente no es asequible, y los préstamos y las tasas de interés son ridículos. Hay toda una dimensión económica detrás de esto”, dijo Dworkin.

Hace menos de una década, el costo anual estimado de la renta para un adulto viviendo solo en Nevada rondaba los $7.500 . Este año, esa cifra se ha duplicado .

Un informe reciente del Joint Center for Housing Studies de Harvard señaló que la mitad de los inquilinos en Estados Unidos gastan más del 30% de sus ingresos en alquiler y servicios básicos.

Rue Jiménez Acosta trabaja a tiempo completo en Goodwill. Gana $17 la hora.

Acosta, de 23 años, fue diagnosticada recientemente con trastorno límite de la personalidad. Al vivir con su madre, puede usar su salario para cubrir sus facturas médicas y medicamentos.

Tuvo que abandonar la universidad debido a su enfermedad mental. Desde entonces, le ha costado encontrar un empleo mejor pagado.

“Porque sé que estoy creciendo, pero sigo viviendo con mis padres; eso me genera sentimientos de vergüenza y culpa, porque quiero vivir sola, pero también quiero poder cuidarlos en algún momento de mi vida”, dijo Acosta.

Vive con su madre, su hermana y el esposo de su madre en un apartamento. Dice que su madre no podría pagar la renta sola, así que todos contribuyen con el alquiler y servicios como la electricidad.

Según Zillow , el valor promedio de una vivienda en Nevada ronda el medio millón de dólares.

La otra hermana de Acosta se mudó a Kansas con su esposo para poder comprar una casa. Acosta dice que probablemente tendrá que hacer lo mismo si algún día quiere tener la posibilidad de ser propietaria.

De vuelta en la casa de los padres de Stevens, Kai dijo que por ahora planea seguir viviendo allí. Quiere ahorrar todo el dinero posible antes de volver a vivir por su cuenta.

“De verdad trato de no ser una carga, pero sí siento que lo soy”, dijo Stevens.

Vivir con los padres siendo adulto puede ser difícil, añadió, especialmente después de haber probado la independencia. Pero es una decisión a la que muchos miembros de la Generación Z se ven obligados.