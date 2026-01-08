La captura de Maduro marca un momento emocional para un residente de Reno nacido en Venezuela

Read in English

Freddy Mijares, un ex periodista venezolano y ahora ciudadano estadounidense que vive en Reno, dejó Venezuela hace más de dos décadas tras enfrentar censura, amenazas y violencia física durante la presidencia de Hugo Chávez. Para él, la noticia trajo recuerdos de una profesión y un país que, dice, se volvieron cada vez más peligrosos.

“Venezuela se estaba convirtiendo en un lugar muy peligroso para los periodistas. Era muy, muy difícil trabajar como periodista allí o expresar tus pensamientos sobre lo que estaba sucediendo con el gobierno de Hugo Chávez”, dijo Mijares.

Fuerzas de Estados Unidos capturaron a Maduro en una operación dirigida a hacer cumplir cargos federales, un movimiento que se espera tenga consecuencias diplomáticas, económicas y políticas de amplio alcance.

La noticia llegó a Mijares temprano en la mañana a través de una llamada de un amigo. Después de confirmar los informes en línea, Mijares dijo que se sintió muy feliz con la noticia, mientras él y su esposa intentaban procesar lo que veían.

“Así que fui a Google y Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas de EE. UU., y no podía creerlo”, dijo. “Tuve que preguntarle a mi esposa: ‘Oye, ¿qué significa esto?’ Y ella tampoco podía creerlo. Comenzó a saltar de felicidad. Estaba muy feliz.”

Para Mijares, ver a Maduro bajo custodia estadounidense se siente como un posible punto de inflexión para Venezuela, un país que describe como profundamente fracturado después de décadas de turbulencia política y colapso económico. Sin embargo, dice que este momento también está lleno de incertidumbre.

Muchos venezolanos, tanto en el país como en el extranjero, permanecen en estado de shock mientras surgen preguntas sobre el futuro de la nación y cómo evolucionarán las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Cualquier cambio podría afectar los mercados petroleros y remodelar la diplomacia regional.

“He visto la devastación de lo que solía ser un país hermoso. En un cuarto de siglo se ha convertido en puro caos. He visto gente morir, familias separadas, e incluyéndome a mí”, dijo Mijares.

Aunque Mijares dice que está agradecido por la seguridad y la libertad de expresión que ha encontrado en los Estados Unidos, sus pensamientos siguen con amigos y familiares que todavía están en Venezuela y con una nación que enfrenta un camino incierto después de un momento histórico.

