Evento de KUNR: La distribución de las vacunas contra la COVID-19 en el norte de Nevada

Read in English.

Recientemente, la emisora de radio pública KUNR, en asociación con Noticiero Móvil, organizó una charla virtual por Facebook para contestar preguntas comunitarias sobre la distribución de las vacunas contra la COVID-19 en el norte de Nevada. La invitada para la charla fue una representante del Distrito de Salud del Condado de Washoe.

La reportera bilingüe Natalie Van Hoozer de KUNR, quien organizó el evento, conversó con la periodista María Loreto Palma de Noticiero Móvil sobre los elementos claves de la charla.

Escucha a la periodista María Loreto Palma entrevistar a la reportera bilingüe Natalie Van Hoozer sobre el quinto evento de participación comunitaria de KUNR, esta vez sobre la distribución de las vacunas contra la COVID-19 en el norte de Nevada.

María Loreto Palma: Natalie, este fue el quinto evento virtual de participación comunitaria de KUNR acerca de la pandemia. Para nuestros oyentes que no pudieron asistir al evento, cuéntanos ¿de qué se trató?

Van Hoozer: Guié una sesión de preguntas y respuestas en inglés con Lisa Lottritz del Distrito de Salud del Condado de Washoe. Ella es enfermera y la directora de la División de Servicios de Salud Clínicos y Comunitarios de la institución.

Respondimos preguntas de miembros de la comunidad en las zonas urbanas y rurales del norte de Nevada, sobre temas como la disponibilidad de las diferentes vacunas contra la COVID-19 y cómo funciona la priorización de la vacunación.

Palma: ¿Cuáles fueron algunas de las preguntas más frecuentes que se contestaron?

Van Hoozer: Una de las preguntas más comunes que recibimos tenía que ver con la disponibilidad de las vacunas. Personas de la comunidad dijeron que son elegibles para recibir la vacuna contra la COVID-19, pero cuando intentan conseguir una cita, todas están reservadas.

Esto es lo que dijo Lottritz:

Cita original en inglés: “The issue right now is the amount of vaccines we’re receiving, and the amount of need. So the need is greater than what we’re receiving in our community,” Lottritz said. “Just watch the websites, they’re updating it as they get vaccines in, and just keep being persistent and trying.”

"El problema ahora mismo es la cantidad de vacunas que estamos recibiendo y la necesidad de la gente por reservar una. Así que la necesidad es mayor que [la cantidad de vacunas] que estamos recibiendo en nuestra comunidad”, expuso Lottritz. “Hay que monitorear los sitios web, que se van actualizando a medida que se reciben vacunas, y seguir siendo persistentes e intentando [conseguir una cita]".

Lottritz espera que la distribución de vacunas contra la COVID-19 para el condado de Washoe aumente durante el mes de abril.

Otra pregunta que recibimos de varias personas fue si era posible elegir entre las tres vacunas contra la COVID-19 disponibles. Lottritz explicó que no es posible pedir una vacuna determinada porque el condado de Washoe tiene asignado ciertos lotes de cada una, y necesitan utilizar las que se les dan de la manera más eficiente posible. Al mismo tiempo, mencionó que es su derecho rechazar una vacuna si no se siente cómodo con ella.

Palma: ¿Cuáles son los próximos pasos que tienen que ver con las vacunas contra la COVID-19 en el norte de Nevada?

Van Hoozer: El gobernador Steve Sisolak ha ordenado que, a partir del 5 de abril, todos los residentes de Nevada mayores de dieciséis años serán elegibles para recibir la vacuna contra la COVID-19.

Lottritz dijo que no habrá una cantidad suficiente disponible para que todos reciban una dosis justo el 5 de abril, y aquí explica más sobre cómo la priorización de la vacuna contra la COVID está funcionando en nuestra región.

Cita original en inglés: “Our focus is really getting through the essential workforce lane,” Lottritz said. “But I think eventually there’s going to be more vaccines and everyone is going to be opened up where you can just schedule an appointment.”

"Nuestro enfoque es realmente terminar con el carril de los trabajadores esenciales”, dijo Lottritz. “Pero creo que con el tiempo van a haber más vacunas [disponibles] y las personas podrán programar una cita fácilmente".

Pensando en el futuro, otra pregunta que recibimos fue si es seguro viajar y reunirse con su familia y amigos una vez que se ha vacunado. Lottritz aconseja ser prudente.

Cita original en inglés: “I would encourage [people] to limit travel if you can, and social distance and just take precautions,” Lottritz said. “As far as hugging your family, take into account, are your family members vaccinated themselves? Just maintaining those safety measures until we get the majority of the population vaccinated.”

"Yo animaría [a la gente] a limitar los viajes si se puede, y a mantener la distancia social y simplemente tomar precauciones”, explicó Lottritz. En cuanto a abrazar a su familia, tenga en cuenta si sus familiares están vacunados. Hay que mantener esas medidas de seguridad hasta que consigamos vacunar a la mayoría de la población".

Palma: ¿Cuáles son algunos de los recursos disponibles para los que quieran buscar más información sobre la distribución de las vacunas contra la COVID-19?

Van Hoozer: En el sitio web de Immunize Nevada puede encontrar un localizador de vacunas, donde puede ver los sitios que ofrecen vacunas contra la COVID-19, como farmacias y organizaciones sanitarias comunitarias. Es un mapa de sitios en todo el estado, y está disponible en inglés y español.

Si está interesado en monitorear el progreso de la vacunación y las infecciones de COVID-19 en todo el estado, puede visitar el sitio web de Nevada Health Response. Para más detalles sobre quiénes son actualmente elegibles para las vacunas contra la COVID-19 en el condado de Washoe y cómo obtener una cita para la vacunación, puede ir a covid19washoevaccine.com. En este sitio también puede suscribirse a un boletín semanal para recibir información actualizada sobre la vacuna contra la COVID en nuestra área.

Puede encontrar la grabación de esta transmisión en vivo en la sección de videos en la página de Facebook de KUNR Public Radio o la de Noticiero Móvil. También puede reproducir el video a continuación.

Haga clic aquí para ver la segunda parte de la grabación en Facebook.

Este evento fue producido en asociación con Noticiero Móvil y los eventos de participación comunitaria de KUNR son apoyados por el Facebook Journalism Project.