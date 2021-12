Explorando los términos Latino, Hispano y Latinx

Co mo habrá oído, el Mes de la Herencia Hispana ha concluido recientemente. Es el momento de celebrar las contribuciones de los latinos, hispanos y latinx a los Estados Unidos. Tal vez to das estas palabras suenen igual, pero ¿se ha preguntado alguna vez las diferencias entre estos términos? La colaboradora de KUNR María Palma, con Noticiero Móvil, habló con varios miembros de la comunidad y académicos para explorar el uso correcto de estas palabras.

MONTAJE DE VOCES QUE EXPLICAN LOS TÉRMINOS QUE UTILIZAN PARA IDENTIFICARSE:

Voz 1: Soy latino.

Voz 2: Latina, pues así me acostumbré

Voz 3: Prefiero hispano, o en realidad, diré latino, sólo porque hispano, todo el mundo puede ser hispano. Si hablas español, entonces eres técnicamente hispano, pero si dices latino, entonces es referirse a la cultura.

Voz 4: Me gusta latina indígena; es como me identifico.

Voz 5: Sabes, no me gusta nada de eso. Soy americana, nacida en Estados Unidos, y no me gusta que me segreguen en diferentes estigmas.

Acabas de escuchar a Sergio, Margarita, Mesus, Diana y Francis. Charlé con ellos en el reciente festival Fiesta on Wells, en Reno, sobre las diferentes formas de expresar su etnia.

Los dos términos tradicionalmente utilizados para describir a esta comunidad son hispano y latino. J. Diego Zarazúa, del Centro de Investigación Latina de la UNR, explica que uno de los términos se refiere exclusivamente a un idioma.

"Lo que sí sabemos es que se trata de una cuestión de identidad. De hecho, el término hispano fue creado en los años 70 por el gobierno estadounidense para identificar a la comunidad hispanohablante que vivía en Estados Unidos", explica Zarazúa.

Mientras que la palabra hispano nos habla de la lengua, el término latino se refiere a individuos de ciertos países.

"Latino nos habla geográficamente de Latinoamérica, y de todos los países y personas que la componen", dijo Zarazúa.

Estos términos generales parecen usarse mayormente en los Estados Unidos como una forma de cubrir un amplio número de nacionalidades. El profesor asistente de la UNR Ezequiel Korin nació en Argentina y ha notado que se identifica de manera diferente, dependiendo de la situación.

"Así, por ejemplo, podría identificarme como venezolano, o argentino, o dominicano, o colombiano, puertorriqueño, etcétera; sin embargo, cuando hablo con una persona que no es latina, es cuando uso estos términos, como latino o hispano, porque realmente es una categoría impuesta o entendida externamente", dijo Korin.

Otro término que probablemente hayas escuchado es Latinx. En 2018, Merriam Webster incorporó el término después de que se volviera ampliamente utilizado por los adultos jóvenes. Latinx se utiliza simplemente como una alternativa de género neutro a Latino o Latina, y es frecuentemente utilizado por la comunidad queer.

Lydia Huerta es profesora adjunta de género, raza e identidad en la UNR. Dice que es importante respetar la variedad de formas que la gente elige para autoidentificarse.

"No todos los hispanos tienen las mismas experiencias, no todos los latinos tienen las mismas experiencias, no todas las latinas tienen las mismas experiencias, no todas los latinx tienen las mismas experiencias", explicó Huerta. "Estos términos están ahí por diferentes razones, y creo que es importante respetar esas razones y permitir que la gente sea quien quiera ser y se identifique como lo que quiera".

Por último, si no estás seguro de las etnias o de cómo llamar a alguien, siempre es bueno simplemente preguntar.

María Palma es reportera de nuestro medio asociado Noticiero Móvil, un medio de comunicación bilingüe dirigido por la Escuela de Periodismo Reynolds. KUNR, Noticiero Móvil y This Is Reno aceptaron recientemente un premio nacional Murrow a la Excelencia en Diversidad, Equidad e Inclusión por nuestro enfoque de colaboración para crear y compartir contenido bilingüe para los habitantes del norte de Nevada durante la pandemia. Obtenga más información aquí.