Desglosando algunas preguntas comunes sobre el proceso electoral en el condado de Washoe

La votación anticipada para las elecciones primarias de Nevada ya está en proceso. Este video corto de nuestro medio aliado The Nevada Independent en español nos explica los elementos clave de las elecciones primarias de 2022 en Nevada:

La reportera Natalie Van Hoozer, de KUNR, habló con la gerente de asuntos gubernamentales del condado de Washoe, Jamie Rodríguez. Ella está ubicada en la Oficina del Registro de Votantes y compartió cuáles son algunas de las preguntas comunes sobre la votación. La transcripción traducida de su conservación original en inglés aparece a continuación.

Natalie Van Hoozer: En camino hacia las elecciones primarias y generales de 2022, ¿cuáles son las preguntas más comunes que recibe sobre el proceso de votación?

Cortesía de Jamie Rodriguez / La gerente de asuntos gubernamentales del condado de Washoe, Jamie Rodríguez. Trabaja en la planificación y ejecución de los procedimientos de votación de las elecciones primarias de Nevada.

Jamie Rodríguez: Puedo decirle que una de las preguntas más importantes que siempre surge durante las primarias es asegurar que la gente entienda realmente lo que es una elección primaria. Una de las cosas más importantes que hay que entender es que Nevada tiene unas primarias cerradas, lo que significa que los dos partidos principales, el Republicano y el Demócrata, tienen cada uno sus propias boletas. Si eres algo distinto a esos dos partidos, es decir, si estás en un partido minoritario o eres un votante no partidista, entonces tienes una boleta separada.

Muchos estados tienen primarias abiertas, nosotros no. Frecuentemente, tenemos residentes no incorporados que llaman diciendo: "No veo un distrito municipal o un alcalde de la ciudad en mi boleta". Si no está dentro de la ciudad incorporada, entonces no está votando para esas campañas.

Van Hoozer: ¿Por qué es importante que los ciudadanos voten, incluso en las primarias?

Rodríguez: Porque determina quién pasa a las elecciones generales. Creo que lo que ocurre a menudo es que la gente tiene su candidato y dice: "Genial, votaré por ellos, pero lo haré en noviembre". Y luego, las elecciones primarias ocurren y ese individuo puede llegar, o no, a la votación general, y puede no estar en las elecciones de noviembre. Así que participar en las elecciones primarias es muy importante, para que podamos, a nivel individual, ayudar a filtrar quienes continuarán a las elecciones generales, donde en última instancia se determina quién ocupará ese puesto.

Otra cosa que ha surgido para algunas de las contiendas no partidistas: si un candidato recibe el 50 por ciento más uno de los votos, también gana la carrera electoral, y toma ese puesto, y esa elección no pasa a la elección general. Sólo ha sucedido un puñado de veces en las últimas elecciones en las que esa ley ha cambiado. Con algunas de las elecciones de los distritos escolares, por ejemplo, no es raro que se determinen en las primarias y nunca pasen a las elecciones generales. Creo que esa es otra razón muy importante y algo que hay que saber. Si quiere esperar, puede perder la oportunidad de expresar quién cree que debería ser su representante en algunos de esos puestos.

Puede votar en las contiendas que le interesa Escuche a Gustavo Sagrero y Natalie Van Hoozer de KUNR resumir en español como la gente puede votar en las contiendas que le interesa, no es un requisito votar una boleta completa. Esta conservación es una traducción de una entrevista en inglés que la reportera Natalie Van Hoozer hizo con Jamie Rodríguez.

Van Hoozer: En relación a eso, si una persona ve su boleta, y piensa, "Bueno, investigué a esta persona y no quiero votar por él o por ella", ¿debe simplemente no votar?

Rodríguez: El estado de Nevada no exige que se vote para todos los candidatos. Así que si hay un candidato que usted no conoce, por el cual no se siente cómodo, o si no le gusta ninguna de las opciones, tiene la opción de no votar por esa carrera electoral. En el caso de las elecciones estatales, tiene la opción de escoger "ninguna de las anteriores", pero no tiene que votar una boleta completa. Eso nunca debería ser un obstáculo para alguien. Si sólo tiene una campaña que le apasiona, vote por esa persona, ya sea de forma presencial o enviando su boleta por correo. Al menos haga que su voz se escuche para esas contiendas que sí le importen.

Cambios recientes a las leyes electorales en Nevada Escuche a Gustavo Sagrero y Natalie Van Hoozer de KUNR resumir en español algunos cambios legislativos que impactan el proceso electoral del estado en 2022. Esta conservación es una traducción de una entrevista en inglés que la reportera Natalie Van Hoozer hizo con Jamie Rodríguez.

Van Hoozer: ¿Ha habido algún cambio importante en las leyes electorales en Nevada desde la sesión legislativa de 2021 que la gente deba conocer a la hora de votar en estas primarias?

Rodríguez: No. Creo que las elecciones van a ser, en muchos aspectos, similares a las de 2020. Sin embargo, hay un par de matices. Uno de los grandes cambios que es importante tener en cuenta, y que en realidad ocurrió en la sesión legislativa de 2019: ya no tenemos centros de votación dedicados el día de las elecciones. Esto quiere decir que durante la votación temprana, usted puede ir a cualquier centro de votación en su condado. Si usted es un residente del condado de Washoe, puede ir a cualquier centro de votación del condado.

El día de las elecciones, esto también es cierto.Ya no se le asigna un precinto de votación específico para votar el día de las elecciones. Entonces, si hay uno más cercano a su casa que sería más conveniente para usted, genial. Si hay uno más cercano al trabajo y eso es más conveniente el día de las elecciones y usted es un residente del condado de Washoe, vaya a cualquier centro de votación del condado.

Dudas comunes sobre el proceso de votación Escuche a Gustavo Sagrero y Natalie Van Hoozer de KUNR resumir en español uno de los temas de confusión para las elecciones de 2022 en Nevada. Esta conservación es una traducción de una entrevista en inglés que la reportera Natalie Van Hoozer hizo con Jamie Rodríguez.

Van Hoozer: ¿Qué desinformación o confusión está viendo? ¿Hay algo que le gustaría aclarar al público?

Rodríguez: Con la transición a una elección por correo, los resultados de las elecciones tardan más tiempo, porque tenemos ese período de tiempo adicional para que los votos puedan seguir siendo recibidos. Eso era cierto antes, pero realmente solo para los votos en ausencia, y eso era un porcentaje muy pequeño. Todavía se tenían resultados electorales no oficiales en la noche de las elecciones, pero no con mucho margen de cambio. Creo que es muy importante saber que los resultados de las elecciones en la noche electoral, que es lo que la mayoría de la gente espera, no son oficiales. Siempre han sido no oficiales, pero es más probable que cambien ahora que en elecciones anteriores.

Van Hoozer: Gracias por acompañarme hoy.

Rodríguez: Muchas gracias por invitarme, apreciamos la oportunidad de ayudar a explicar el proceso a los votantes.

Esta historia fue producida en asociación con Noticiero Móvil con el apoyo de America Amplified . La versión original en inglés fue publicada el 27 de mayo.