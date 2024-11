Sondra Cosgrove explica el fracaso de la consulta popular número 3

La consulta popular número 3 fue aprobada en 2022, pero fracasó este martes. Esta propuesta buscaba enmendar la constitución del estado, lo que exigía su aprobación en dos ocasiones.

Sondra Cosgrove, directora ejecutiva de Vote Nevada y profesora de historia en el College of Southern Nevada, apoya la iniciativa y explica por qué cree que no fue aprobada.

"Está relacionada con la votación por orden de preferencia, y no es porque sea confusa, es porque va en contra de la política a la que normalmente estamos acostumbrados. Va en contra de la política habitual. Es muy agresiva, conflictiva, argumentativa y combativa”, dijo.

Cosgrove dijo que la votación por orden de preferencia fue la razón por la que la consulta popular fracasó, no porque fuera confusa, sino porque es una forma diferente de hacer política.

Ella no se mostró sorprendida de que la medida no lograra ser aprobada.

La primera vez que la consulta estuvo en la papeleta, no había personas diciendo que tan malo sería, dijo.

"Esta vez teníamos a todos esos asesores que nos gritaban y nos enviaban correos diciendo que la gente era demasiado tonta y que no podía entender la votación por orden de preferencia. Y había suficientes personas que simplemente sentían que no querían alejarse del proceso con el cual se sentían cómodas y decidieron votar ‘no’”.

Ella tiene intenciones de plantear la consulta 3 nuevamente en la próxima sesión legislativa dividiéndola en dos partes para apelar al liderazgo demócrata, dijo.

KUNR's coverage of Nevada State Government is made possible by a generous grant from the Corporation for Public Broadcasting that aims to boost awareness and engagement with coverage of Nevada State Government.

Any Nevada-based media outlet is permitted to republish any stories that appear on this page no cost. We only ask that credit be given to KUNR Public Radio and the Corporation for Public Broadcasting in your publication or on your broadcast. For questions or more details, please reach out to KUNR General Manager Brian Duggan at bduggan@kunr.org.